سمو نائب أمير نجران يستقبل عدداً من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, بالدعم والاهتمام غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتوفير كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية في شتى المجالات، ومواصلة العمل في تطوير مناطق المملكة كافة، ومنها منطقة نجران، التي حظيت كغيرها بنصيب وافر من المشروعات التنموية.

وأشار سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم عدداً من مديري الإدارات الحكومية المدنية إلى حرص القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، منوهاً بالتوجيهات الكريمة الهادفة إلى مضاعفة الجهود لإنجاز مشاريع التنمية لينعم بها المواطن والمقيم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات التنموية، وحثّ سموه الجميع على أهمية رفع كفاءة العمل بالمنطقة لتحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن والزائر.