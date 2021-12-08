سمو أمير الحدود الشمالية يدشّن مبنى العيادات الخارجية في مستشفى النساء والولادة بتكلفة 43 مليون ريال

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مبنى العيادات الخارجية في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة عرعر بتكلفة إجمالية بلغت 43 مليون ريال, بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة المكلف جلال بن فرحان العنزي ، وعدد من القيادات الصحية.

ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار بمساحة إجمالية (٧٥٠٠م٢) ، ويضم ٩٦ عيادة بمختلف التخصصات.

وبعد أن أزاح سموه الستار التذكاري إيذاناً بافتتاح مبنى العيادات الخارجية, تجول دخل أرجاء المبنى, مستمعاً إلى شرح عن أقسامه, كما التقى بالطاقم الطبي والإداري, ودشن برنامج ملف المريض الإلكتروني بالمستشفى، الذي يستهدف تنظيم العمل، ومتابعك حالة المريض الصحية بدقة وسرعة.

ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاع الصحي، وحرصهما على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في شتى أنحاء المملكة, مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستويات الأداء في هذه المرافق، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتقديمها بجودة عالية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية مميزه ترفع جودة الحياة من خلال نماذج عمل تضمن الاستدامة وتحقق أعلى الكفاءة.