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أمانة عسير توقّع عقودًا استثمارية بأكثر من 67 مليون ريال

أمانة عسير توقّع عقودًا استثمارية بأكثر من 67 مليون ريال

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أمانة عسير توقّع عقودًا استثمارية بأكثر من 67 مليون ريال

أمانة عسير توقّع عقودًا استثمارية بأكثر من 67 مليون ريال
أمانة منطقة عسير
https://almnatiq.net/?p=1080916
المناطق_واس

اعتمدت أمانة منطقة عسير اليوم عقود مشاريع استثمارية جديدة تفوق قيمتها 67 مليون ريال في المجالات السياحية والخدمية .

 

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى أن العقود شملت مواقع متنوعة وأنشطة متعددة بمددٍ وعقودٍ ومساحات مختلفة، مع عددٍ من المستثمرين والشركات الوطنية ، إضافة إلى توقيع عقد استثماري لإنشاء وتشغيل مصانع خلاطات الإسمنت و مجمعات تجارية وعقود دعاية و إعلان .

 

ودعت الأمانة رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في عدة مجالات وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي ” فرص “.

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