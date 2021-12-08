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سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل أمين عام لجنة رعاية السجناء “تراحم”

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل أمين عام لجنة رعاية السجناء “تراحم”
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”صقر بن محمد القرني, يرافقه رئيس لجنة تراحم بالمنطقة سعود الرويلي.

 

وناقش الاجتماع بناء الشراكات وتطوير الأعمال, وتعزيز البناء المؤسسي, وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين ، واطلع سموه على عدد من الأعمال ، والبرامج التي تعتزم تنفيذها تراحم خلال الفترة المقبلة.

 

ونوّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم” ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وتقديم البرامج والفعاليات التي تصب في مصلحة المستفيدين ، وتسهم في جعلهم عناصر فاعلة في مجتمعهم ووطنهم، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله- ، لأفراد المجتمع كافة.

 

بدوره, قدم القرني شكره وتقديره لسمو أمير الحدود الشمالية على دعمه ومتابعته وحرصه على تحقيق مستهدفات النمو والتطوير لـتراحم.

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