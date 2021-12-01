غرفة الرياض تستضيف حفل تخريج الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال

المناطق_واس

رعت سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال الذي نظّمته غرفة الرياض بمقرها.

وأشارت سموها في كلمتها بهذه المناسبة، أشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 ومحفزاتها لإطلاق البرامج والأفكار والمبادرات التنموية والمشاريع النوعية، التي تعمل على تحقيق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتقوم بتنمية رأس المال البشري، وبناء عليه صدرت موافقة سمو أمير منطقة الرياض، لإطلاق برنامج الأمير فيصل بن بندر للإنماء الاجتماعي بمنطقة الرياض.

وبينت أن مشروع حاضنة الرياض للأعمال يهدف إلى إيجاد بيئة ومناخ يدعم ريادة ورواد الأعمال في محافظات منطقة الرياض وجعلها إحدى مقومات الاقتصاد والتنمية، داعيةً قطاع الأعمال للأسهام في دعم هذه الحاضنة، وشكرها للجهات التي دعمت هذا المشروع الوطني ومنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،وبنك التنمية الاجتماعية، وغرفة الرياض، وجامعة المجمعة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، أن الغرفة رائدة في العمل التجاري والتنموي والاجتماعي، كونها تملك رصيداً من الخبرات الرائدة في هذا المجال، فيما بين الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أن البنك انتقل من 40 شراكة قبل 4 سنوات، ليصبح لديه الآن 190 شراكة، متوقعاً أن يزيد العدد وفق هذه البرامج .

وفي نهاية الحفل كرمت الجهات الراعية للمشروع وتكريم الدفعة الأولى من حاضنة الرياض للأعمال من أصحاب المشاريع.