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سمو أمير القصيم يطلق جائزة “قدوة” لتحفيز صانعي المحتوى

سمو أمير القصيم يطلق جائزة “قدوة” لتحفيز صانعي المحتوى
https://almnatiq.net/?p=1080968
المناطق_واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة اليوم، جائزة “قدوة” لتحفيز صانعي المحتوى الفكري والوطني المتميز على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

واستمع سموه إلى شرحٍ موجز من وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور نايف المرواني عن مسارات الجائزة التي تتضمن مكافحة الانحراف الفكري والسلوكي، وتعزيز الانتماء الوطني ، ومكافحة الشائعات والادعاءات المظللة، وتعزيز القيم الإيجابية، مشيراً إلى أن فروع الجائزة تشمل الحساب الاجتماعي الإيجابي على مواقع التواصل، والمبادرة الوطنية الفاعلة، والتغطية الإعلامية المتميزة للفعاليات الوطنية، وإيجاد الفيلم التوعوي، وصناعة الصورة المعبّرة.

 

وأكد سمو أمير القصيم أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الفاعلين في وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم المحتوى الفكري والأخلاقي الجيّد ، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي وبث روح الإيجابية بما يخدم الوطن والمواطن، معلنا أن الجائزة ستكون على مستوى المملكة، ليكون أثرها فاعلاً في صناعة القدوات الحسنة التي تقدم المحتوى الإيجابي في هذه الوسائل ، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز الولاء والانتماء للوطن وقاداته في نفوس أبنائه ، واكتشاف ودعم العقول النيرة والسليمة ذات الطرح والمحتوى المفيد والجيد.

 

وقال : إن الجائزة جاءت لتكريم صنّاع المحتوى الفكري المتميز، وسيكون لها دوراً في ترسيخ الأمن الفكري بالمجتمع ، وحماية العقل من الأفكار المتطرفة والعادات السلبية، وتحقيق الأمن الفكري.

 

حضر إطلاق الجائزة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام الجائزة فهد بن عبدالله العبدالقادر.

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