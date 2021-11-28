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سمو نائب أمير منطقة حائل يدشن مبادرة “احتواء”

سمو نائب أمير منطقة حائل يدشن مبادرة “احتواء”
https://almnatiq.net/?p=1080972
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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل خلال زيارته اليوم لمركز رحمة لانحلال الجلد الفقاعي في مجمع إرادة للصحة النفسية بحائل، مبادرة “احتواء”، التي تستهدف احتواء المرضى النفسيين بالمنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحميضي.

 

كما دشن سموه خلال الزيارة، الفصول الدراسية لنزلاء المركز، مطلعًا على حديقة توهج التي تُعنى بتحسين تجربة المريض، وشاهد عرضاً لمشروع الرعاية النهارية والعلاج بالعمل.

 

وفي ختام الزيارة سلَّم سموه الشهادات للطلاب والمعلمين، وكرم المشاركين من منسوبي مركز رحمة وتعليم حائل.

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