شاهد| تحطم طائرة عسكرية على متنها رئيس أركان الجيش الهندي

المناطق ـ متابعات

أعلن الجيش الهندي، اليوم الأربعاء، تحطم مروحية كان على متنها رئيس أركان الجيش الهندي في ولاية تاميل نادو جنوبي البلاد، فيما لم يتضح حتى الآن مصيره.

وكتبت القوات الجوية الهندية على حسابها الرسمي في تويتر: “تعرضت مروحية من طراز “Mi-17V5″ تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث، اليوم الأربعاء، قرب كونور في ولاية تاميل نادو”.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق للتأكد من سبب الحادث.

في السياق، قالت وسائل إعلام إن الحادث أسفر عن وقوع قتلى، لافتة إلى أنه تم نقل الجثث التي تم انتشالها من موقع التحطم إلى المستشفى العسكري في ويلينغتون في تاميل نادو”.

وتنشر المناطق أسماء القتلى في الحادث، الذي لم يعرف سببه حتى اللحظة.