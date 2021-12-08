سمو أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لجائزة القصيم للتميّز والإبداع

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير الختامي لجائزة القصيم للتميّز والإبداع، وذلك خلال استقباله بمكتبه في الإمارة اليوم، منسوبي الأمانة العامة للجائزة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واستمع سمو أمير القصيم لشرح موجز من أمين عام الجائزة الدكتور تركي منور المخلفي، عن ما حققته الجائزة التي حرصت على تشجيع الأفراد والمؤسسات بتبني مفهوم لتميز والإبداع في كل المجالات واحتضان الأفكار والمقترحات التي تسهم برفع كفاءة وفاعلية الأداء.

وأشاد بدور جائزة القصيم للتميز والإبداع وجهود منسوبي أمانة الجائزة، في تحقيق مستهدفات الجائزة التي اعتمدت على عدة معايير بمنهجية علمية وعملية واضحة، مثمنًا دور فريق العمل باللجان المتخصّصة في فروع الجائزة، منوهًا بمواصلة الجهود لدعم وتحفيز المستهدفين في مسارات الجائزة.