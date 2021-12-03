وزير الشؤون الإسلامية يتفقّد فرع الوزارة بمنطقة عسير

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تفقّد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، فرع الوزارة بمنطقة عسير ، والوقوف على احتياجاته والمشاريع التي ينفذها وتدشين عدد من البرامج الدعوية بالمنطقة.

وشاهد معاليه عرضاً مرئياً لمنجزات الفرع شمل البرامج الدعوية ومشاريع التشغيل والصيانة وبناء المساجد والتوظيف والبرامج التقنية التي نفذها الفرع خلال ثلاث سنوات، ثم دشّن مبادرتين دعويتين الأولى حماية جناب التوحيد والثانية التحذير من خطر السرورية وبيان صفاتها، حيث تنفذ الأولى منها على مدار عام كامل بجميع مساجد وجوامع المنطقة، فيما تنفذ الثانية على مدى شهر كامل عبر محاضرات وندوات علمية للتحذير من خطر السرورية على الدين والوطن .

وأشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بدعم القيادة الرشيدة حفظها الله للوزارة وأفرعها لخدمة بيوت الله والعناية بها ، منوها بما قدمه الفرع من منجزات وأعمال لتحقيق رسالة الوزارة والحرص على الدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، حاثاً منسوبي الفرع على بذل المزيد للرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يحق رسالة الوزارة وأهدافها .