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‏عاجل| ولي العهد يصل إلى مقر معرض إكسبو في دبي

‏عاجل| ولي العهد يصل إلى مقر معرض إكسبو في دبي
https://almnatiq.net/?p=1081031
المناطق ـ متابعات

وصل منذ قليل  سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى مقر معرض إكسبو في دبي.

وكان سمو ولي العهد، وصل مساء أمس إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ولدى وصول موكب صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية إلى قصر الوطن الإماراتي يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية.

 

 

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