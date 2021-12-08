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محافظ الحناكية يلتقي بالمدير العام لفرع الإسكان بالمدينة المنورة

محافظ الحناكية يلتقي بالمدير العام لفرع الإسكان بالمدينة المنورة
https://almnatiq.net/?p=1081033
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التقى محافظ الحناكية فهد بن عواض المشرافي بمكتبه اليوم، بالمدير العام لشؤون الإسكان بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان، وفريق عمل الإسكان المرافق له .

 

وجرى خلاله استعراض مشروع إسكان الحناكية، وهو أحد المشاريع التابعة لقطاع الإسكان بالمدينة المنورة بالمنطقة الغربية، وتبلغ مساحته ٤٧٠٫٠٢٣ مترا مربعا، ويشتمل على ٤١٠ قطع أرض سكنية و٣ مساجد، وبنسبة إنجاز تبلغ ١٠٠٪؜ ، وهي جاهزة للتسليم، خُصص منها ٢٧٣ وحدة لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة.

 

كما جرى خلال اللقاء مناقشة التلفيات الكهربائية في المشروع بحضور مدير مكتب شركة الكهرباء بالمحافظة ماجد المخلفي لتقديم الخدمات والحلول المناسبة لسرعة إنجاز وتسليم المشروع لمستفيدي الدعم السكني .

 

من جهته قام المحافظ والمدير العام لشؤون الإسكان بالمدينة المنورة بجولة تفقدية على مشروع إسكان الحناكية، مطّلعاً خلاله على أعمال المشروع المشتمل على وحدات الإسكان التنموي ومستفيدي الدعم السكني، واجتمعا مع استشاريي المشروع والمقاولين، واستمعا إلى أبرز التحديات والمنجزات القائمة للمشروع، وزيارة عدد الوحدات السكنية المجهزة لمستفيدي الإسكان التنموي التي تضم المرحلة الأولى 153 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، وسيتم استكمال بقية مراحل المشروع.

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