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سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشن مبنى الكلية التقنية الرقمية للبنات

سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشن مبنى الكلية التقنية الرقمية للبنات
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https://almnatiq.net/?p=1081045
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دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم، مبنى الكلية التقنية الرقمية للبنات في الرياض بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 86 مليون ريال وطاقة استيعابية تتجاوز الـ 2000 متدربة، وذلك بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وعميدة الكلية هيفاء العتيبي.

 

وقام سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة بجولة على أقسام الكلية التي تتضمن عدة مجالات تواكب حاجة سوق العمل الرقمي ومنها: إدارة أنظمة الشبكات، والوسائط المتعددة وتقنيات الويب، وبرمجيات الحاسب، والدعم الفني، والأمن السيبراني، وقسم التقنية الخاصة بتخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي.

 

كما رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن توقيع الكلية عددا من الاتفاقيات وتوقيع عقود شراكات وتوظيف مع جهات تقنية خاصة.

 

من جهته أعرب معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على الرعاية والدعم، مشيرًا إلى أن التدريب التقني والمهني يعدّ عنصرًا مهمًا في بناء الاقتصاد وأحد المرتكزات المهمة التي تحقق للوطن تطلعاته في مجال التنمية المستدامة من خلال تأهيل وتدريب ودعم الكوادر الوطنية لتوطين الوظائف في القطاعات الحيوية، وأن الحاجة قد بدأت ملحة للأيدي العاملة النسائية أمام ما تقدمه الدولة من مشاريع إستراتيجية، وتضاعف الطلب على إنشاء منشآت تدريبية نسائية تراعي احتياجات سوق العمل كإحدى الركائز التي تمد تلك المشاريع التنموية بالكوادر الوطنية.

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