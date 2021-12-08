سمو أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة بمكتبه اليوم اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وفي مستهل الاجتماع نوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية لتطوير منظومة السلامة المرورية، مؤكداً على الدور المهم للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة، وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وشدد على بذل جميع الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي لقائدي المركبات وتعديل الممارسات الخاطئة للاستفادة من جميع المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

ووجّه سموه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحدّ من الحوادث، كما وجّه بإعداد الخطط المرورية التي تُعنى بالحركة المرورية وخاصة في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، وكذلك رصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما اطلع سموه على توصيات اللجنة التنفيذية فيما يخص السلامة المرورية بالمنطقة، مؤكدا على سرعة تنفيذ التوصيات حسب المدة الزمنية المحددة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ حيالها التوجيهات اللازمة.