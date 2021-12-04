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جمعية الكشافة تُشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

جمعية الكشافة تُشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد
https://almnatiq.net/?p=1081053
المناطق_واس

ُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية غدًا في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يُصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك من خلال برنامج توعوي يستمر حتى الخميس 16 ديسمبر، بمشاركة جميع القطاعات الكشفية بمختلف مناطق المملكة.

 

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الفهد أن مشاركة الجمعية تأتي بهدف الإسهام في نشر ثقافة النزاهة لدى أفراد المجتمع وامتثال قيم النزاهة وممارستها، وذلك بتعزيز القيم الدينية والأخلاقية والوطنية التي تحث المجتمع على النزاهة، ونشر المفاهيم السليمة للنزاهة ومكافحة الفساد بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تحفيز الكشافة والقادة وأفراد المجتمع لامتثال قيم النزاهة، وصولاً إلى تحقيق رؤية البرنامج من أن تكون النزاهة سمة مميزة للمجتمع السعودي.

 

وأكد أهمية تفعيل الاحتفاء بهذا اليوم، وإبراز جهود المملكة في مجال مكافحة الفساد، وما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود كبيرة لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد بجميع صوره في المجتمع، والمنجزات التي تم تحقيقها دوليًا في هذا المجال.

 

وأفاد مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية أحمد آل عثوان أن الأمانة ستنفذ عددا من الفعاليات، أبرزها ورش عمل لتعزيز قيم النزاهة في موضوعات مبادئ النزاهة في الأعمال والعلاقات، ودور الكشافة تجاه وطنهم، والطرق العملية لترشيد وحماية الموارد الوطنية، ونشر العبارات التوعوية عن النزاهة ومكافحة الفساد، وإقامة المعارض، وعقد الحوارات المفتوحة مع الكشافة والجوالة والقادة عن المناسبة.

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