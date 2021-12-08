سمو أمير منطقة تبوك يلتقي بالمشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمكتبه اليوم، بالمشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري .

واطّلع سموه خلال اللقاء على تقريرٍ عن سير العملية التعليمية بالمدارس، وكذلك تقارير مؤشرات الأداء للمدارس ونواتج التعلم بها والخطط المستقبلية للتطوير والتوسع في أعمالها التعليمية، مؤكداً أهمية التكامل بين المدرسة والمنزل .

ونوه الأمير فهد بن سلطان بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد – حفظهما الله-، متمنيا للكادر التعليمي والطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وأعرب العُمري عن شكره لسمو أمير المنطقة ودعمه لجميع أعمال وأنشطة المدارس و للعمل التعليمي والطلاب والطالبات بالمنطقة.