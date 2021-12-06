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نائب وزير الرياضة يتفقد المنشآت الرياضية بالمنطقة الشرقية

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تعليم الشرقية يحتفي باليوم العالمي للتطوع

تعليم الشرقية يحتفي باليوم العالمي للتطوع

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تعليم الشرقية يحتفي باليوم العالمي للتطوع

تعليم الشرقية يحتفي باليوم العالمي للتطوع
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نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الموارد البشرية اليوم، ملتقى “معاً لنتطوع”، وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي في الخامس من ديسمبر ، الذي انطلق تحت عنوان “عطاء وطن”.

 

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي أهمية تجديد روح العمل التطوعي لتعزيز الدور المجتمعي والقيم الاجتماعية، والمسؤولية المجتمعية، والانخراط في الممارسات التطوعية لما تعكسه من أثر إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المهنية وتكثيف الوعي بأهميته وأهدافه السامية، حيث يُعد العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات ومؤشرا من مؤشرات التقدم والازدهار، داعياً الجميع إلى التسجيل في منصة العمل التطوعي والسعي إلى اكتشاف الجدارات المهنية من خلال المبادرة بالأعمال التطوعية .

 

وصاحَب الاحتفال ورشة عمل بعنوان ” التطوع وجيل المستقبل ” والتعريف بحملة ومبادرة “الشرقية الخضراء” بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشاركات طلابية وورقة عمل عن ” التطوع في الميدان التربوي، والتطوع رسالة للمتطوع الدولي المعتمد ، واستعراض للتجارب التطوعية من خلال “تجربة متطوع “، و “التطوع مهارات وخبرات”، واستعراض المنجزات التطوعية لمنسوبي إدارة التعليم، والمشاريع التطوعية.

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