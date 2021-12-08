رئيس جامعة الباحة يدشن لقاء “حياتي بلا معوقات” ضمن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

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دشن معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، لقاء “حياتي بلا معوقات” ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة, ومركز التأهيل الشامل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, وذلك بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية.

وأكد معالي رئيس الجامعة أن الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الجامعة وتضمن حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع والاهتمام بقضاياهم، وتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية دون تمييز.

وأوضح الدكتور الحسين أن حقوق ذوي الإعاقة علينا تتجاوز الدعم والتحفيز وتوفير الإمكانات إلى محاولة دمجهم في المجتمعِ، ليكونوا جزءًا طبيعياً منه لا فرق بينهم وبين الأصحاءِ، وهذا الدمج يزيل كثيراً من المشاعر السلبية، ويساعد على استثمار طاقات فاعلة.