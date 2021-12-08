احدث الأخبار

المملكة تبرز جهودها في مكافحة الفساد مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد
أبرز المواد
 اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة وجمهورية اليونان في مجال النقل البحري
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تُطلق منصة “بيئي” لإعادة تدوير النفايات
أبرز المواد
 زراعة الشرقية تدشن القافلة الإرشادية الزراعية في محافظة القطيف
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يبعث برقية لسمو ولي عهد أبو ظبي
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يبعث برقية لسمو نائب رئيس دولة الإمارات
أبرز المواد
 صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو ولي العهد لدولة الإمارات
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يبعث برقية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
أبرز المواد
 تنبيه من الأرصاد لأهالي “الشمالية”.. موجة غبار تضرب المنطقة
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يزور الجناح السعودي في معرض إكسبو 2020 دبي (صور)
أبرز المواد
 قولف السعودية تطلق بطولة السعودية الدولية في الرياض
أبرز المواد
 رئيس جامعة الباحة يدشن لقاء “حياتي بلا معوقات” ضمن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

المملكة تبرز جهودها في مكافحة الفساد مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد

المملكة تبرز جهودها في مكافحة الفساد مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد

أبرز المواد
اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة وجمهورية اليونان في مجال النقل البحري

اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة وجمهورية اليونان في مجال النقل البحري

أبرز المواد
أمانة الاحساء تُطلق منصة “بيئي” لإعادة تدوير النفايات

أمانة الاحساء تُطلق منصة “بيئي” لإعادة تدوير النفايات

أبرز المواد
زراعة الشرقية تدشن القافلة الإرشادية الزراعية في محافظة القطيف

زراعة الشرقية تدشن القافلة الإرشادية الزراعية في محافظة القطيف

أبرز المواد

رئيس جامعة الباحة يدشن لقاء “حياتي بلا معوقات” ضمن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة

رئيس جامعة الباحة يدشن لقاء “حياتي بلا معوقات” ضمن فعاليات اليوم العالمي للإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1081105
المناطق_واس

دشن معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، لقاء “حياتي بلا معوقات” ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة, ومركز التأهيل الشامل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة, وذلك بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية.

 

وأكد معالي رئيس الجامعة أن الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن المشاركة المجتمعية التي تقوم بها الجامعة وتضمن حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع والاهتمام بقضاياهم، وتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الصحية والتعليمية دون تمييز.

 

وأوضح الدكتور الحسين أن حقوق ذوي الإعاقة علينا تتجاوز الدعم والتحفيز وتوفير الإمكانات إلى محاولة دمجهم في المجتمعِ، ليكونوا جزءًا طبيعياً منه لا فرق بينهم وبين الأصحاءِ، وهذا الدمج يزيل كثيراً من المشاعر السلبية، ويساعد على استثمار طاقات فاعلة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements