تنبيه من الأرصاد لأهالي “الشمالية”.. موجة غبار تضرب المنطقة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن التقلبات الجوية على منطقة الحدود الشمالية خلال الساعات القادمة.

وأضاف المركز أنه من المتوقع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة كل من العويقيلة، وحزم، والجلاميد، ورفحاء، وطريف، وعرعر”، وتستمر حتى الساعة 1:00 من يوم غد الخميس بمشيئة الله.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا يستبعد تكوّن السحب الركامية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل ، المدينة المنورة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات الباحة ، عسير وجازان ، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.