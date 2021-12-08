سمو ولي العهد يزور الجناح السعودي في معرض إكسبو 2020 دبي (صور)

زار سمو ولي العهد منذ قليل، جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.

والتقى سمو ولي العهد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين الدولتين.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في إطار جولته الخليجية والتي بدأها بسلطنة عمان.

وقال محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030 باذن الله وبجهود الأمير محمد”.

وتابع: “أكدت للأمير بأننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكار ومشاريع جديدة وعظيمة”.