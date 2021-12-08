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سمو ولي العهد يبعث برقية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

سمو ولي العهد يبعث برقية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مغادرة سموه لدولة الإمارات بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:

 

صاحب السمو الشيخ / خليفه بن زايد آل نهيان حفظه الله

 

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

 

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

 

صاحب السمو لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

 

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار .. وتقبلوا تحياتي وتقديري ،،،

 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

ولي العهد

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

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