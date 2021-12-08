سمو ولي العهد يبعث برقية لسمو نائب رئيس دولة الإمارات

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة مغادرة سموه لدولة الإمارات بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله ـ.

كما أهنئ سموكم على نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الاستضافة المميزة لمعرض إكسبو 2020 دبي.

متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

أبوظبي: 4 / 5 / 1443هـ

الموافق: 8 / 12 / 2021م