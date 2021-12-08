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سمو ولي العهد يبعث برقية لسمو ولي عهد أبو ظبي

سمو ولي العهد يبعث برقية لسمو ولي عهد أبو ظبي
https://almnatiq.net/?p=1081148
المناطق_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مغادرة سموه لدولة الإمارات بعد زيارة رسمية، وفيما يلي نص البرقية:

 

صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله

 

ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

 

في دولة الإمارات العربية المتحدة

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

 

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن شكري وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

 

صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة والمشاورات التي عقدناها على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ـ حفظهما الله ـ.

 

متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والرخاء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،

 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

ولي العهد

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

أبوظبي: 4 / 5 / 1443هـ

 

الموافق: 8 / 12 / 2021م

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