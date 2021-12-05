زراعة الشرقية تدشن القافلة الإرشادية الزراعية في محافظة القطيف

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يدشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية غداً فعالية القافلة الإرشادية الزراعية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتغيير الاتجاهات السلوكية، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمهتمين بالزراعة وتعريفهم بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي وتغيير الممارسات السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكساب المزارعين المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية وكيفية تنفيذها، إضافة إلى التعريف بـ”سعودي قاب” وبرنامج “حصر”.

وأضاف المهندس المطيري أن الفاعلية تشتمل على عدد من الأنشطة والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة بالمنطقة، بمشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين، وسيكون هناك عدد من الأركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.