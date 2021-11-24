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أمانة الاحساء تُطلق منصة “بيئي” لإعادة تدوير النفايات

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أمانة الاحساء تُطلق منصة “بيئي” لإعادة تدوير النفايات

أمانة الاحساء تُطلق منصة “بيئي” لإعادة تدوير النفايات
https://almnatiq.net/?p=1081153
المناطق_واس

أطلقت أمانة الأحساء البوابة الإلكترونية لمنصة “بيئي” والتي تُعنى بمشروع محطة فرز وتدوير النفايات المنزلية والتجارية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن الاطلاق الفعلي للبوابة تم بعد فترة تجريبية استمرت 6 أشهر، مبيناً أن فكرة تخصيص منصة الكترونية لمشروع محطة فرز وتدوير النفايات المنزلية والتجارية يأتي تحقيقا للاستفادة من التقنية الحديثة في نشر الوعي وزيادة المشاركة المجتمعية في إعادة تدوير النفايات وفرزها من المصدر بما يحقق مستهدفات المشروع واستدامته وضمان وصول النفايات المراد إعادة تدويرها مثل ” الأوراق الكرتونية والمعادن ” وما في حكمها للمحطة خالية من الشوائب ويستثنى من ذلك بقايا الأطعمة.

وأشار إلى أن التسجيل في المنصة الإلكترونية “بيئي” متاح للمواطن والمقيم والقطاعات التجارية، بحيث يقوم المستفيدين بإضافة بياناتهم في المنصة ومن ثم يتم استلام الطلب من فريق العمل ليقوم بمهامه الخدمية بجمع النفايات المفروزة القابلة لإعادة التدوير وتقدير الوزن لها، وبعد ذلك يتم اشعار المستفيد بالوزن والنقاط في رصيده مع تمكينه بإستبدالها بالخصم على الخدمات المتاحة في المنصة.

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