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مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران ينظم مؤتمر الجودة الثالث

مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران ينظم مؤتمر الجودة الثالث
https://almnatiq.net/?p=1081173
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افتتح المدير العام للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع الدكتور أحمد بن محمد العامري اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للجودة، الذي ينظمه مجمع الملك فهد الطبي العسكري في الظهران بفندق قراند حياة بمحافظة الخبر، ويستمر 3 أيام.

ونوهت مديرة إدارة الجودة وسلامة المرضى ومكتب تنفيذ الإستراتيجية بالخدمات الصحية رئيسة المؤتمر الدكتورة نورة النويصر في كلمتها خلال الحفل، بنظام الجودة الصحي بالخدمات الصحية والإجراءات وتطبيق المعايير المطلوبة لتقديم خدمة صحية وجودة تضمن سلامة المريض، مشيرة إلى تحسين الخدمة في المنشآت الصحية، واعتماد مشاريع التحسين التعاونية كمنهجية لتطوير الأداء، وإطلاق 16 مشروعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منها تحسين انسيابية المرضى في مجالات عدة.

وأوضحت النويصر أن محور المؤتمر لهذا العام هو مرونة الرعاية الصحية في وقت الأزمات، ويحوي ثلاثة مسارات لمتحدثين دوليين ومحليين هي: سلامة المرضى، وقيمة الرعاية الصحية، والقيادة.

من جانبه أوضح مدير مجمع الملك فهد الطبي العسكري المشرف العام على المؤتمر اللواء خالد الحديثي في كلمته أن انعقاد المؤتمر هو أحد المؤشرات للسعي لتطوير الخدمات الصحية والاستفادة من دروس وتحديات جائحة كورونا ومناقشة الكثير من المحاور المهمة كدور القيادة الصحية وتعامل الطواقم الطبية في أوقات الأزمات ومدى مرونة الرعاية الصحية خلالها، إضافة إلى تأثير الجائحة على تجربة المريض وجودة الخدمة الصحية المقدمة وتأثير الأزمة على سلامة المرضى والطواقم الطبية، مشيرا إلى ما قدمته الإدارة العامة للخدمات الصحية من جميع الإمكانات المساندة والجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا.

بدوره أكد المدير العام للإدارة العامة للخدمات الصحية الدكتور أحمد العامري في كلمته حرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- على الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية إلى أعلى المستويات، وإنشاء الصروح الطبية وتزويدها بالكفاءات وآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من أجهزة ومعدات طبية من أجل تحسين مستوى وجودة أدائها، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة التحديات وآخر المستجدات التي تصب في رفع وجودة الأداء.

وأفاد أن مؤتمر الجودة السنوي الثالث من المؤتمرات التي يعقد عليها المتخصصون آمالا كبيرة والخروج بتوصيات مهمة تساعد على تحسين الجودة على مستوى المستشفيات الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وتخلل افتتاح المؤتمر عرض مرئي عن جهود مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران خلال جائحة كورونا، وتكريم الفائزين بالمستوى الأول ضمن جائزة الإدارة العامة للخدمات الصحية لأصحاب مشاريع تحسين الجودة المستوفية للمعايير العالمية لتحسين الأداء بمستشفيات وزارة الدفاع، فيما تسلم الدكتور العامري هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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