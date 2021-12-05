احدث الأخبار

الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية
أبرز المواد
 فيديو| لحظة أداء الحرس الأميري القطري التحية لـ”ولي العهد” وعزف النشيد الوطني السعودي
أبرز المواد
 هشتاق #المواطن_السعودي_خط_أحمر …يجتاح “تويتر” فما القصة؟
أبرز المواد
 شاهد| استقبال الشيخ تميم بن حمد لولي العهد بعد وصوله قطر
أبرز المواد
 اختتام الأشواط التأهيلية للسعوديين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 القصبي: الشراكة السعودية الإماراتية نموذج رائد وتكامل الرؤى قفز بالتبادل التجاري
أبرز المواد
 فيديو| الأمير تركي بن هذلول يرأس مجلس شباب منطقة نجران
أبرز المواد
 مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران ينظم مؤتمر الجودة الثالث
أبرز المواد
 ولي العهد يصل إلى الدوحة والشيخ تميم في مقدمة مستقبله
أبرز المواد
 انطلاق بطولة “قفز السعودية” غداً في الرياض بمشاركة فرسان عالميين
أبرز المواد
 المجلس الوزاري العربي للسياحة يشيد بإنجازات المنظمة العربية للسياحة في مواجهة تداعيات كورونا
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

أبرز المواد
وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية

وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية

أبرز المواد
فيديو| لحظة أداء الحرس الأميري القطري التحية لـ”ولي العهد” وعزف النشيد الوطني السعودي

فيديو| لحظة أداء الحرس الأميري القطري التحية لـ”ولي العهد” وعزف النشيد الوطني السعودي

أبرز المواد
هشتاق #المواطن_السعودي_خط_أحمر …يجتاح “تويتر” فما القصة؟

هشتاق #المواطن_السعودي_خط_أحمر …يجتاح “تويتر” فما القصة؟

أبرز المواد

فيديو| الأمير تركي بن هذلول يرأس مجلس شباب منطقة نجران

فيديو| الأمير تركي بن هذلول يرأس مجلس شباب منطقة نجران
https://almnatiq.net/?p=1081176
المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم، الاجتماع الأول للمجلس بقاعة الاجتماعات في مقر الإمارة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة رفع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يولونه من اهتمام ورعاية لفئة الشباب والعناية بهم كمحور رئيسي في مواصلة تنمية الوطن، وتوجيههم في استثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع تجاه دينهم ومليكهم ووطنهم.

ونوّه سمو نائب أمير المنطقة باهتمام ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لأعمال مجلس شباب المنطقة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تكريس وتفعيل دور المجلس في كافة الأنشطة والمناسبات الوطنية.

وأكّد سمو الأمير تركي بن هذلول أن مجلس شباب منطقة نجران كغيرة من مجالس الشباب في مناطق المملكة هم نواة المستقبل، وأداة فاعلة وجزء هام في مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن ، لما يتمتعون به من إمكانيات وأفكار إيجابية، مشيراً إلى أن المجالس لها دورها الفعال من خلال ما تقدمه من أعمال ومبادرات تعنى بالشباب في مختلف المجالات ، وكذلك الإسهام في رفع مستوى الوعي بثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات وتحفيزهم بشكل فاعل من خلال عمل مؤسسي يطبق معايير عالية في الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وحثّ سموه المجلس لمواصلة العمل على تقديم البرامج والمبادرات النوعية التي تخدم شباب وشابات المنطقة ومحافظاتها، وتدعم روح المبادرة والإسهام في بناء جيل مبدع من القيادات الشابة, كما اطلع خلال الجلسة على عرض مرئي اشتمل على منجزات مجلس شباب منطقة نجران خلال الفترة الماضية.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبدالله بن منيف أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي اشتملت على مناقشة إنشاء صندوق لدعم برامج ومبادرات المجلس ، وكذلك مناقشة التعاون مع الهيئة العامة للترفية لتنفيذ ودعم الفعاليات والبرامج الشبابية التي تتواكب مع توجه الهيئة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية للاستفادة من برامجهم الشبابية بالتعاون معهم ، والتعاون مع وزارة الثقافة لتنفيذ مبادرات خاصة بالشباب من خلال الهيئات التابعة لها.

روابط ذات صلة

سمو أمير منطقة نجران يرعى ملتقى التطوع بالمنطقة

سمو أمير منطقة نجران يرعى ملتقى التطوع بالمنطقة
إحباط تهريب 117 كجم حشيش وطنين من القات بنجران وعسير

إحباط تهريب 117 كجم حشيش وطنين من القات بنجران وعسير
“الصحة” تستعد لإعادة تأهيل غرف العزل في عسير ونجران

“الصحة” تستعد لإعادة تأهيل غرف العزل في عسير ونجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements