فيديو| الأمير تركي بن هذلول يرأس مجلس شباب منطقة نجران

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران رئيس مجلس شباب المنطقة اليوم، الاجتماع الأول للمجلس بقاعة الاجتماعات في مقر الإمارة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة رفع خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يولونه من اهتمام ورعاية لفئة الشباب والعناية بهم كمحور رئيسي في مواصلة تنمية الوطن، وتوجيههم في استثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع تجاه دينهم ومليكهم ووطنهم.

ونوّه سمو نائب أمير المنطقة باهتمام ومتابعة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لأعمال مجلس شباب المنطقة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في تكريس وتفعيل دور المجلس في كافة الأنشطة والمناسبات الوطنية.

وأكّد سمو الأمير تركي بن هذلول أن مجلس شباب منطقة نجران كغيرة من مجالس الشباب في مناطق المملكة هم نواة المستقبل، وأداة فاعلة وجزء هام في مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن ، لما يتمتعون به من إمكانيات وأفكار إيجابية، مشيراً إلى أن المجالس لها دورها الفعال من خلال ما تقدمه من أعمال ومبادرات تعنى بالشباب في مختلف المجالات ، وكذلك الإسهام في رفع مستوى الوعي بثقافة العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات وتحفيزهم بشكل فاعل من خلال عمل مؤسسي يطبق معايير عالية في الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وحثّ سموه المجلس لمواصلة العمل على تقديم البرامج والمبادرات النوعية التي تخدم شباب وشابات المنطقة ومحافظاتها، وتدعم روح المبادرة والإسهام في بناء جيل مبدع من القيادات الشابة, كما اطلع خلال الجلسة على عرض مرئي اشتمل على منجزات مجلس شباب منطقة نجران خلال الفترة الماضية.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبدالله بن منيف أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي اشتملت على مناقشة إنشاء صندوق لدعم برامج ومبادرات المجلس ، وكذلك مناقشة التعاون مع الهيئة العامة للترفية لتنفيذ ودعم الفعاليات والبرامج الشبابية التي تتواكب مع توجه الهيئة، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية للاستفادة من برامجهم الشبابية بالتعاون معهم ، والتعاون مع وزارة الثقافة لتنفيذ مبادرات خاصة بالشباب من خلال الهيئات التابعة لها.