احدث الأخبار

الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية
أبرز المواد
 فيديو| لحظة أداء الحرس الأميري القطري التحية لـ”ولي العهد” وعزف النشيد الوطني السعودي
أبرز المواد
 هشتاق #المواطن_السعودي_خط_أحمر …يجتاح “تويتر” فما القصة؟
أبرز المواد
 شاهد| استقبال الشيخ تميم بن حمد لولي العهد بعد وصوله قطر
أبرز المواد
 اختتام الأشواط التأهيلية للسعوديين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 القصبي: الشراكة السعودية الإماراتية نموذج رائد وتكامل الرؤى قفز بالتبادل التجاري
أبرز المواد
 فيديو| الأمير تركي بن هذلول يرأس مجلس شباب منطقة نجران
أبرز المواد
 مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران ينظم مؤتمر الجودة الثالث
أبرز المواد
 ولي العهد يصل إلى الدوحة والشيخ تميم في مقدمة مستقبله
أبرز المواد
 انطلاق بطولة “قفز السعودية” غداً في الرياض بمشاركة فرسان عالميين
أبرز المواد
 المجلس الوزاري العربي للسياحة يشيد بإنجازات المنظمة العربية للسياحة في مواجهة تداعيات كورونا
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

أبرز المواد
وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية

وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية

أبرز المواد
فيديو| لحظة أداء الحرس الأميري القطري التحية لـ”ولي العهد” وعزف النشيد الوطني السعودي

فيديو| لحظة أداء الحرس الأميري القطري التحية لـ”ولي العهد” وعزف النشيد الوطني السعودي

أبرز المواد
هشتاق #المواطن_السعودي_خط_أحمر …يجتاح “تويتر” فما القصة؟

هشتاق #المواطن_السعودي_خط_أحمر …يجتاح “تويتر” فما القصة؟

أبرز المواد

القصبي: الشراكة السعودية الإماراتية نموذج رائد وتكامل الرؤى قفز بالتبادل التجاري

القصبي: الشراكة السعودية الإماراتية نموذج رائد وتكامل الرؤى قفز بالتبادل التجاري
https://almnatiq.net/?p=1081180
المناطق_واس

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، وخاصة المجال التجاري الذي يشهد تطورًا ملحوظًا نتيجة لرؤية البلدين الطموحة للمستقبل.

وأشار القصبي -بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولقاء أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة- إلى أن المملكة والإمارات ترتبطان بأواصر تاريخية وعلاقات أخوية وعادات وتقاليد ومصير مشترك قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكاملاً لرؤى البلدين للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل.

وأفاد معاليه أن لقاءات رجال الأعمال أسهمت في إيجاد شراكات تجارية واستثمارية وفرصاً واعدة في البلدين، مضيفاً أن انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي وما يتم من خلاله من مشروعات واتفاقيات دلالة على الشراكة الحقيقية بين البلدين، التي تعد نموذجًا رائدًا، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مضيفًا أن الزيارات المشتركة لكبار المسؤولين تعبّر عن الرغبة الجادة لتكريس الجهود وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف القصبي أن التبادل التجاري بين البلدين تنامى بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية (2017 – 2020) وبلغ 365 مليار ريال (97.2 مليار دولار)، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعمل على خطط ومشاريع تنموية رائدة مستدامة وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال مشاركة الفرص وفتح المجال وتمكين الاستثمار وتبادل الخبرات والمعارف.
واختتم حديثه بأن رؤية المملكة 2030 أوجدت الممكّنات والفرص لبناء منظومة أعمال تنافسية جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي عبر حلول ومبادرات وتشريعات توفر بيئة مشجعة للنمو الاقتصادي.

روابط ذات صلة

فيديو| بعد افتتاحه رسميا.. ماذا قال أول عماني يعبر الطريق البري؟

فيديو| بعد افتتاحه رسميا.. ماذا قال أول عماني يعبر الطريق البري؟
اتحاد الغرف السعودية: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية

اتحاد الغرف السعودية: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية
انطلاق معرض الكتالوجات للشركات الإندونيسية بغرفة بيشة (صور)

انطلاق معرض الكتالوجات للشركات الإندونيسية بغرفة بيشة (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements