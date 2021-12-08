اختتام الأشواط التأهيلية للسعوديين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

اختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 اليوم في ملهم (شمال مدينة الرياض)، الأشواط التأهيلية للسعوديين في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، التي تنافس فيها الصقارين السعوديين الملاك والمحترفين بمجموع 38 شوطا تأهيليا.

ويتأهل من كل شوط تأهيلي 7 مشاركين لمرحلة الكؤوس، بينما يتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يوميًا بمبالغ نقدية.

وشهدت منافسات اليوم (الحادي عشر)، بالمهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حتى يوم 16 ديسمبر الجاري، أجواءً حماسية بين المتسابقين عبر 4 أشواط، ثلاثة منها لصقور من فئة “جير تبع قرناس” لملاك سعوديين، أما الشوط الرابع، فكان “شوط التشبية”، الذي يقام لأول مرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

وفاز في الشوط الأول اليوم الصقر (عون)، للصقار خالد القريني، الذي حقق المركز الأول، بعد أن نجح في قطع مسافة السباق في زمن قدره 17.547 ثانية، بينما فاز بالمركز الثاني الصقر (مارا) للصقار سعيد المري في زمن قدره 18.236 ثانية، أما المركز الثالث فاز به الصقر (الوثب) للصقار عبدالله المجيديع في زمن قدره 17.854 ثانية، بفارق زمني 0.191 جزءًا من الثانية.

وفي الشوط الثاني كان المركز الأول من نصيب الصقر (100)، للصقار فهد الدوسري، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 17.195 ثانية، وبالمركز الثاني فاز الصقر (MV) للصقار راشد الهاجري، محققًا زمنًا قدره 17.288 ثانية، والمركز الثالث كان للصقر (وهق) للصقار أحمد المطيري، بفارق زمني 0.063 جزءًا من الثانية.

وشهد الشوط الثالث فوز الصقر (خطير) بالمركز الأول للصقار هاني المطيري، محققًا زمن قدره 17.499 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقر (همة) للصقار أحمد المنيع، في زمن قدره 17.646 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقر (كفو) للصقار سلطان الشمري، في زمن قدره 17.783 ثانية.

أما الشوط الرابع (شوط التشبية)، فكان المركز الأول من نصيب الصقر (مطرود) للصقار سعود المري، محققًا زمنًا قدره 19.021 ثانية، وجاء في المركز الثاني الصقر (نبهان) للصقار ثامر العسافي، في زمن قدره 19.072 ثانية، أما المركز الثالث فحققه الصقر (بجاش) للصقار محمد الهاجري، في زمن قدره 20.142 ثانية.

وبعد انتهاء الأشواط التأهيلية للسعوديين اليوم، ينطلق بعد غدٍ (الجمعة) شوطا الهيثم والأشواط التأهيلية للملاك والمحترفين الدوليين في مسابقة الملواح. وتتنافس في شوطي الهيثم أربع فئات من الصقور (فرخ وقرناس)، وهي (مثلوث حر، شاهين، جير تبع، وقرموشة جير).

ويواصل المهرجان تسجيل الصقور من جميع الفئات للملاك والمحترفين الدوليين وشوطي الهيثم، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.