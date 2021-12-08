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وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية

وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية

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وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية

وزارة الرياضة تعلن بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية
https://almnatiq.net/?p=1081204
المناطق_واس

أعلنت وزارة الرياضة بدء البيع لتذاكر الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية للسيارات الكهربائية، ضمن الموسم الثامن لسباقات بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي” لموسم 2022.

وجرت مراسم إعلان بدء بيع التذاكر في حي الطريف بالدرعية التاريخية، بحضور مسؤولي وزارة الرياضة، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة الفورمولا إي ألبرتو لونجو ، والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سي بي إكس المسوقة للسباق كارلو بوتاجي ، إلى جانب بطل النسخة الماضية المتسابق البريطاني سام بيرد.

وتتوفر تذاكر السباق الذي سيقام في يومي 28 و 29 يناير 2022م عبر الموقع الإلكتروني https://diriyah-eprix.com ، وتبدأ الأسعار من 150 ريالاً، بواقع 10 آلاف تذكرة من نوع جراند ستاند، فيما سيكون هناك تذاكر لكبار الزوار، والتي ستوفر فرصة حصريةً للتواصل مع الفرق وسائقي الفورمولا إي.

وتشهد البطولة المرتقبة مشاركة 11 فريقاً، في مقدمتهم فرق جاغوار تي سي إس ريسينغ، وتاغ هوير بورشه، ومرسيدس إي كيو، ودي إس تيكيتاه، ونيسان إي دامز، للتنافس على لقب الموسم الثامن من بطولة العالم للفورمولا إي التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.
وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: “نسعد اليوم بإعلان إطلاق تذاكر سباق فورمولا إي الدرعية في جولتيه الأولى والثانية، والذي سينطلق في نهاية يناير 2022م، ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود، من أجلِ إظهار الحدث بأفضل طريقة، واستضافة عشاق هذه الرياضة من كافةِ أنحاء العالم، والترحيب بهم في بلادنا الغالية للاستمتاع بالمنافسة القوية والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث”.

من جهته قال ألبرتو لونجو : “يمثل سباق الدرعية إي بري أفضل انطلاقة لبطولة العالم للفورمولا إي، وإننا نؤكد أهمية هذه البطولة التي تمثل منصة لإلهام وتحفيز الأجيال القادمة للانطلاق نحو عالم الفورمولا إي”، فيما عبّر كارلو بوتاجي عن سعادته بقرب انطلاق السباق، حيث قال: “سعداء بالتعاون مع وزارة الرياضة وبطولة الفورمولا إي، لاستضافة الجولات الافتتاحية من بطولة العالم 2022م، وندعو الجميع إلى المسارعة في شراء التذاكر والاستمتاع بهذه التجربة، على أن يتم إعلان تفاصيل السباق والفعاليات المصاحبة لهُ في وقتٍ لاحق”.

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