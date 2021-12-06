الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

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زكت الجمعية العمومية العشرون لاتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية اليوم الأربعاء وبالإجماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للفترة الرياضية 2021-2024م.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي استضافته اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، برئاسة سعادة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، وحضور سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسعادة الأستاذ فيصل علي غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء ومنسوبي اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم واهتمام كبيرين بكل ما يتعلق بشؤون الوطن العربي بجميع مجالاته وقضاياه ومنها المجال الرياضي والشباب انطلاقاً من إيمانهم بأهمية الوحدة واللحمة العربية.

وقال سموه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير فهد بن جلوي: “الرياضة العربية اليوم، تمر بنقلة رياضية هائلة، وتنمية شاملة، وتحظى بدعم كبير، ساهم -بفضل الله- في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية العربية؛ كان آخرها تسجيل أفضل مشاركة أولمبية عربية في الدورات الأولمبية بتحقيق 18 ميدالية ملونة في أولمبياد طوكيو2020”.

واستعرض سموه عدداً من المستهدفات التي عملت اللجنة الأولمبية العربية السعودية على تحقيقها في الآونة الأخيرة تحت الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة وضمن حزمة برامج رؤية المملكة 2030، وأبرزها العمل على رفع نسبة المشاركة المجتمعية للرياضة إلى 40% بحلول عام 2030م، وتحقيق التميّز الرياضي على مستوى لاعبي ولاعبات النخبة، وتطوير رياضة المرأة، وخلق بطولات رياضيّة ذات مستوى عالٍ، والمساهمة في الجهود العالميّة لمكافحة التغيّر المناخي، وتعزيز التمثيل السعودي في المنظّمات الدولية.

وأعلن سموه بصفته رئيساً لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، عن تسمية الأمير طلال بن بدر رئيساً شرفياً للاتحاد، مقدماً شكره وتقديره لسموه نظير خدمته الجليلة للرياضة العربية طوال فترة رئاسته، إضافة إلى تسمية الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنزي أميناً عاماً للاتحاد.

وفي ختام كلمته أبدى الفيصل اعتزازه وامتنانه بثقة الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية لتزكيته رئيساً، متمنياً أن يوفق لما فيه رفعة الرياضة العربية.

وشهدت الجمعيه انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي على النحو الآتي:

الأستاذ / خالد بن حمد البوسعيدي “نائب الرئيس”

الأستاذ / محرز بن الطيب بوصيان “نائب الرئيس”

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة “نائبة الرئيس عن رياضة المرأة”

وعضوية كلاً من الدكتور ساري حمدان عضو ، الأستاذ جورج جوزيف عبود، المهندس ياسر إدريس، الأستاذ جمال بلقاسم الزروق، الأستاذ محمد يوسف المانع، معالي الفريق جبريل الرجوب، الأستاذ سلطان بن مجرن، الأستاذ خالد عبدالله محمد حمد، الأستاذ خير الدين برباري، الأستاذ فيصل علي غسال، اللواء أحمد ناصر.

كما صادقت الجمعية على عددٍ من القرارات، كان أبرزها تشكيل الهيئة العربية للتطوع، والخطة الاستراتيجية لرياضة المرأة، وتعديلات النظام الأساسي لاتحاد اللجان العربية، وتعديل اللائحة الأساسية لدورة الألعاب الرياضية العربية، ودورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

واعتمدت الجمعية، اقتراح اللجنة الأولمبية العربية السعودية، لانضمام الاتحاد إلى مبادرة (الرياضة لأجل العمل المناخي) وهي إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة التغييرات المناخية.

كما أقر الاجتماع أن تستضيف العاصمة الأردنية عمّان أعمال الجمعية العمومية القادمة على أن يتحدد موعدها لاحقاً.