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رسميًا.. الهلال يتعاقد مع سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد

رسميًا.. الهلال يتعاقد مع سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد
https://almnatiq.net/?p=1081232
المناطق_الرياض

أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد بنهاية شهر يناير القادم، حيث لم ينجح مسؤولي العميد في تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع سعود عبد الحميد خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022.

وجاء نص التغريدة كالآتي: “يا هلال باللي جانا، سعود عبد الحميد هلالي حتى 2025”.

وبذلك يغلق نادي الهلال المسلسل الدائر بين سعود عبد الحميد ونادي الاتحاد خلال الفترة الماضية بشأن تجديد عقده، حيث فشلت المفاوضات بين الطرفين.

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