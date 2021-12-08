رسميًا.. الهلال يتعاقد مع سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد

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أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد مع نادي الاتحاد بنهاية شهر يناير القادم، حيث لم ينجح مسؤولي العميد في تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع سعود عبد الحميد خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022.