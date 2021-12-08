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هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن توقيع 4 اتفاقيات لتوطين الصناعة

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن توقيع 4 اتفاقيات لتوطين الصناعة
https://almnatiq.net/?p=1081239
المناطق_واس

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية، وذلك تفعيلًا لأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المستحدث في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي كلف الهيئة بإنفاذ اتفاقيات الأسلوب بواسطتها أو من خلال جهات حكومية أخرى، حيث وقّعت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) ومجموعة من المستثمرين بالقطاع الخاص الاتفاقيات الأربع لتوطين منتجات الكمامات الطبية، والقناع الطبي، والنظارات الطبية، ومريول العزل الطبي.

وتهدف الاتفاقيات إلى تغطية الطلب الحكومي للقطاع الصحي في ظلّ التطورات المستمرة للجائحة، وتعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الخاص، وتشجيع المصانع المحلية للتوجه لأسواق التصدير، ونقل تقنيات جديدة للمملكة، كما أن الاتفاقيات تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف جديدة، وتمكين المصانع من التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الاتفاقيات تتراوح مدتها ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، ومن المتوقع أن تغطي نحو 70% من احتياج الجهات الصحية الحكومية من هذه المنتجات، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقرابة 180 مليون ريال.

يذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تتولى الإشراف على تفعيل الأسلوب وإنفاذ اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، بموجب المادة 35 من النظام، والتي منحت الهيئة صلاحية التعاقد على هذا الأسلوب واستقبال الطلبات من الجهات الحكومية الأخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

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