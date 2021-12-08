فيديو | مراسم استقبال رسمية لولي العهد في الديوان الأميري في الدوحة

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وصل الامير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحة وكان فى استقباله أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

وكبار المسؤولين.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة زيارته الرسمية.

وتأتي قطر كمحطة ثالثة لولي العهد في جولته بالخليج، وذلك بعد زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات.

وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد “وحدة الصف الخليجي” ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.