احدث الأخبار

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي
أبرز المواد
 “سكني”: ارتفاع نسب الإنجاز في مشاريع ضاحية الواجهة بمدينة الدمام
أبرز المواد
 فيديو| ولي العهد وأمير قطر يرأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري
أبرز المواد
 كلية أبها الثانية للبنين تحقق المركز الثالث بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى المملكة
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
أبرز المواد
 فيديو | مراسم استقبال رسمية لولي العهد في الديوان الأميري في الدوحة
أبرز المواد
 بيان جديد من سفارة المملكة في فرنسا بشأن إيقاف مواطن سعودي
أبرز المواد
 هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن توقيع 4 اتفاقيات لتوطين الصناعة
أبرز المواد
 رسميًا.. الهلال يتعاقد مع سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد
أبرز المواد
 هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق “مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة” تحت شعار “اللامتوقع”
أبرز المواد
 “إعلامي رياضي” يكشف عن الحالة الصحية لمدافع الاتحاد “أحمد حجازي”
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

أبرز المواد
“سكني”: ارتفاع نسب الإنجاز في مشاريع ضاحية الواجهة بمدينة الدمام

“سكني”: ارتفاع نسب الإنجاز في مشاريع ضاحية الواجهة بمدينة الدمام

أبرز المواد
فيديو| ولي العهد وأمير قطر يرأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري

فيديو| ولي العهد وأمير قطر يرأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري

أبرز المواد
كلية أبها الثانية للبنين تحقق المركز الثالث بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى المملكة

كلية أبها الثانية للبنين تحقق المركز الثالث بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى المملكة

أبرز المواد

فيديو | مراسم استقبال رسمية لولي العهد في الديوان الأميري في الدوحة

فيديو | مراسم استقبال رسمية لولي العهد في الديوان الأميري في الدوحة
https://almnatiq.net/?p=1081242
المناطق_متابعات

وصل الامير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحة وكان فى استقباله أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
وكبار المسؤولين.

 وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة زيارته الرسمية.

وتأتي قطر كمحطة ثالثة لولي العهد في جولته بالخليج، وذلك بعد زيارته لسلطنة عمان ودولة الإمارات.

وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد “وحدة الصف الخليجي” ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.

 

روابط ذات صلة

فيديو| ولي العهد وأمير قطر يرأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري

فيديو| ولي العهد وأمير قطر يرأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري
ولي العهد يهنئ المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

ولي العهد يهنئ المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
شاهد| لحظة وصول ولي العهد إلي الدوحة وفي مقدمة مستقبليه أمير دولة قطر

شاهد| لحظة وصول ولي العهد إلي الدوحة وفي مقدمة مستقبليه أمير دولة قطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements