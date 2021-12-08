كلية أبها الثانية للبنين تحقق المركز الثالث بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى المملكة

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حققت الكلية التقنية الثانية للبنين بأبها المركز الثالث للفرق التطوعية للجائزة الوطنية للعمل التطوعي فئة القطاع الحكومي مسار المشاريع التطوعية لعام 2021م، والتي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في منصة العمل التطوعي في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الأحد الماضي الخامس من ديسمبر والذي يصادف يوم التطوع السعودي والعالمي من كل عام بحضور وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز , ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .

وقدم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي التهنئة لعميد الكلية التقنية الثانية بأبها ولجميع منسوبيها بمناسبة تحقيق هذ المنجز الوطني , وبين الحفظي بأن التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير قدم عدداً من المبادرات التطوعية من ابرزها مبادرة المتطوع التقني الذي أقيم خلال فترة الحجر المنزلي اثناء ازمة كورونا حيث حصلت المبادرة على المركز الأول ضمن مشروع نشامى عسير بالمنطقة , وهذه الجائزة التي حصلت عليها الكلية تكمل مسيرة النجاح التطوعي للتدريب التقني بالمنطقة .