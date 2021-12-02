“سكني”: ارتفاع نسب الإنجاز في مشاريع ضاحية الواجهة بمدينة الدمام

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أعلن برنامج سكني عن تواصل أعمال البناء والتطوير في مشاريع ضاحية الواجهة بمدينة الدمام،التي توفر 20 ألف وحدة سكنية متنوعة تتسع لنحو 100 ألف نسمة، إذ وصلت أعمال الإنجاز في عدد من المشاريع إلى 100%، فيما تجاوزت نسب الإنجاز في 3 مشاريع أخرى 92% تمهيداً لبدء تسليمها للأسر المستفيدة، في إطار حرص برنامج “سكني” على تسهيل تملك المسكن الأول للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030 ،وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج أن المشاريع السكنية التي اكتمل إنجازها في ضاحية الواجهة – التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص – هي مشروع “نساج تاون 1” الذي يوفر 674 فيلا سكنية، ومشروع “واحة مدى” الذي يخدم 282 أسرة.

فيما تجاوزت نسب الإنجاز في مشروع “مد” الذي يوفر 728 وحدة سكنية ومشروع “فلل البيرق” الذي يخدم 959 أسرة إلى أكثر من 94%، في حين وصلت نسب الإنجاز 92% في مشروع “الفريدة” الذي يوفر 1396 وحدة سكنية، و85% في مشروع “نساج تاون 2” الذي يوفر 1653 وحدة، و55% في مشروع “سدين” الذي يوفر 997 وحدة.

كما تتواصل أعمال البناء بوتيرة متسارعة في مشروع “تلال الغروب” لإتاحة 442 وحدة سكنية، ومشروع “واحة الدمام” الذي يحتضن 2952 وحدة سكنية، ومشروع “نعمى” الذي يوفر 304 شقق سكنية، إذ يتم بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية مستوحاة من تاريخ مدينة الدمام، كما تتواصل أعمال البناء والتطوير في الضاحية باستخدام تقنيات البناء الحديث في غالبية المشاريع، مثل القوالب النفقية (TF)، والخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS) بنماذج معمارية متنوعة المساحات والتصاميم السكنية لتلبي احتياجات الأسرة السعودية.

ويأتي ذلك امتداداً لحرص البرنامج على استمرار تسليم الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين وفقاً للجداول الزمنية المحددة في سبيل تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالوصول بنسبة التملك إلى 70% في 2030.

وتمتد ضاحية “الواجهة” على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2، تجتمع فيها روح الأصالة والحياة العصرية إذ يجري بناء الوحدات السكنية بنماذج متطورة عالية الجودة وبتصاميم عصرية، وتتوفر فيها مقومات جودة الحياة من مسطحات خضراء وحدائق وملاعب ومدارس ومساجد ومراكز تجارية للتسوق ومرافق ترفيهية وغيرها من الخدمات، وتتميز مشاريع الضاحية بموقعها الإستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام على طريق (الدمام – الرياض) السريع، ويسهل الوصول إليها من جميع الجهات المختلفة، وبالقرب من عدد من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية، حيث تبعد ضاحية الواجهة 25 دقيقة عن مطار الملك فهد الدولي، ونحو 25 دقيقة عن كورنيش الدمام، وقرابة 20 دقيقة عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ونحو 14 دقيقة من محطة قطار الدمام.

وتشهد المنطقة الشرقية تنفيذ نحو 35 مشروعًا سكنيًّا توفر أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة يمكن حجزها من خلال موقع وتطبيق “سكني”، كما تقدم منصة “سكني” مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسًّرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، وخدمة التمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.