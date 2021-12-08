تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية ينطلق الأربعاء القادم

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر المقبل وذلك بمقر المركز.

ورفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على رعايته الكريمة لهذا العرض الدولي، الذي تشهد المملكة نهضة كبيرة وتطور سريع ويعود الفضل بعد لله لدعم القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بهذه الإرث التاريخي الكبير.

وأعلن المقبل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن مشاركة ٣١٣ رأساً من الخيل العربية تعود لـ ١٧٦ مالكاً من المملكة و الإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا، موضحاً أن العرض بتنظيم وإشراف كامل من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وهو استمرار لأول عرض وطني أقيم في المملكة لجمال الخيل عام ١٩٩٦م، مبيناً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الخيل العربية، والهدف القائم للمركز المتماشي مع رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة دولة مُصدِّرة للخيل العربية الأصيلة، مشيرًا إلى متابعة واهتمام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بأعمال المركز، وحرصه على الارتقاء بجميع الخدمات التي تخدم ملاك ومربي الخيل العربية، وجعله بمصاف الدول العالمية من حيث تقديم خدمات تليق بسمعة المملكة في هذا المجال.

وأضاف المقبل أن العرض يقام وفق الأنظمة الدولية المعمول بها في المنظمة العالمية الإيكاهو المعنية ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، ويقام على مدار أربعة أيام مقسّمة على ٢٠ فئة للتصفيات المبدئية يتأهل منها٦٠ جواداً إلى ٦ بطولات نهائية مخصصة للأمهار عمر السنة، ومهرات عمر السنة، ومهرات وأمهار وفحول وأفراس، كما يشهد العرض إقامة بطولة خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ، وهذا يأتي دعماً لملاك هذه الخيل التي نشأت في المملكة، مؤكداً أن دعم ورعاية الشركات والمؤسسات والمرابط في العرض الدولي الخامس هو أحد أبرز أسباب النجاح، مشيراً إلى أن جوائز البطولة تبلغ ٣ ملايين ريال، توزع على الفائزين بالفئات التأهيلية والبطولات النهائية، لافتاً الانتباه إلى أن المركز اختار ٩ حكام لتقييم الخيل في ميدان العرض من بولندا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفلسطين.