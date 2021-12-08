احدث الأخبار

وزير التعليم: تجربة المملكة رائدة في تطبيقات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة في الابتكار
أبرز المواد
 وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال السلامة والصيانة على طرقها خلال شهر نوفمبر
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للمهندسين: بكل بساطة تقدر تفتح مكتب مساحي
أبرز المواد
 فيديو| التحالف يدمر “مسيرتين” حوثيتين بالأجواء اليمنية
أبرز المواد
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية ينطلق الأربعاء القادم
أبرز المواد
 الفيصل يُتوِّج الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم بجائزة الاعتدال
أبرز المواد
 اتحاد الغرف السعودية: آفاق وفرص سانحة في العلاقات التجارية السعودية القطرية
أبرز المواد
 ملتقى الأعمال السعودي القطري يبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري
أبرز المواد
 سفير قطر لدى المملكة: زيارة سمو ولي العهد إلى الدوحة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية السعودية تطوراً ملحوظاً
أبرز المواد
 المملكة وقطر .. أواصر محبة ومصير مشترك
أبرز المواد
 الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي
أبرز المواد
 “سكني”: ارتفاع نسب الإنجاز في مشاريع ضاحية الواجهة بمدينة الدمام
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

وزير التعليم: تجربة المملكة رائدة في تطبيقات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة في الابتكار

وزير التعليم: تجربة المملكة رائدة في تطبيقات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة في الابتكار

أبرز المواد
وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال السلامة والصيانة على طرقها خلال شهر نوفمبر

وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال السلامة والصيانة على طرقها خلال شهر نوفمبر

أبرز المواد
الهيئة السعودية للمهندسين: بكل بساطة تقدر تفتح مكتب مساحي

الهيئة السعودية للمهندسين: بكل بساطة تقدر تفتح مكتب مساحي

أبرز المواد
فيديو| التحالف يدمر “مسيرتين” حوثيتين بالأجواء اليمنية

فيديو| التحالف يدمر “مسيرتين” حوثيتين بالأجواء اليمنية

أبرز المواد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية ينطلق الأربعاء القادم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية ينطلق الأربعاء القادم
https://almnatiq.net/?p=1081285
المناطق_واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر المقبل وذلك بمقر المركز.

ورفع مدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على رعايته الكريمة لهذا العرض الدولي، الذي تشهد المملكة نهضة كبيرة وتطور سريع ويعود الفضل بعد لله لدعم القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بهذه الإرث التاريخي الكبير.

وأعلن المقبل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عن مشاركة ٣١٣ رأساً من الخيل العربية تعود لـ ١٧٦ مالكاً من المملكة و الإمارات والكويت وبولندا وقطر وسوريا، موضحاً أن العرض بتنظيم وإشراف كامل من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وهو استمرار لأول عرض وطني أقيم في المملكة لجمال الخيل عام ١٩٩٦م، مبيناً أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الخيل العربية، والهدف القائم للمركز المتماشي مع رؤية المملكة 2030 أن تكون المملكة دولة مُصدِّرة للخيل العربية الأصيلة، مشيرًا إلى متابعة واهتمام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بأعمال المركز، وحرصه على الارتقاء بجميع الخدمات التي تخدم ملاك ومربي الخيل العربية، وجعله بمصاف الدول العالمية من حيث تقديم خدمات تليق بسمعة المملكة في هذا المجال.

وأضاف المقبل أن العرض يقام وفق الأنظمة الدولية المعمول بها في المنظمة العالمية الإيكاهو المعنية ببطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، ويقام على مدار أربعة أيام مقسّمة على ٢٠ فئة للتصفيات المبدئية يتأهل منها٦٠ جواداً إلى ٦ بطولات نهائية مخصصة للأمهار عمر السنة، ومهرات عمر السنة، ومهرات وأمهار وفحول وأفراس، كما يشهد العرض إقامة بطولة خاصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ، وهذا يأتي دعماً لملاك هذه الخيل التي نشأت في المملكة، مؤكداً أن دعم ورعاية الشركات والمؤسسات والمرابط في العرض الدولي الخامس هو أحد أبرز أسباب النجاح، مشيراً إلى أن جوائز البطولة تبلغ ٣ ملايين ريال، توزع على الفائزين بالفئات التأهيلية والبطولات النهائية، لافتاً الانتباه إلى أن المركز اختار ٩ حكام لتقييم الخيل في ميدان العرض من بولندا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وفلسطين.

روابط ذات صلة

سمو نائب أمير نجران يستقبل عدداً من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

سمو نائب أمير نجران يستقبل عدداً من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لملك البحرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements