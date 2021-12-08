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فيديو| التحالف يدمر “مسيرتين” حوثيتين بالأجواء اليمنية

فيديو| التحالف يدمر “مسيرتين” حوثيتين بالأجواء اليمنية

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فيديو| التحالف يدمر “مسيرتين” حوثيتين بالأجواء اليمنية

فيديو| التحالف يدمر “مسيرتين” حوثيتين بالأجواء اليمنية
https://almnatiq.net/?p=1081288
المناطق_متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين بدون طيار بالأجواء اليمنية.

وقال التحالف، في بيان، إنه “رصد انطلاق إحدى الطائرتين بدون طيار اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء”.

ولفت التحالف إلى أنه “بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية صارمة للتعامل مع مصادر التهديد”.

يأتي هذا بعدما أعلن التحالف، اليوم، مقتل 95 مسلحا حوثيا خلال عمليات في مأرب.

وأعلن التحالف عن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

وأضاف أن “العمليات أسفرت عن مقتل 95 إرهابيا وتدمير 11 آلية عسكرية حوثية”.

وتمكن التحالف صباح الأربعاء من تدمير منظومة دفاع جوي معادٍ في جبهة مأرب.

وتأتي العملية بعد تأكيد التحالف أن المليشيات الحوثية تستغل منشآت مدنية ذات حصانة بعملياتها لاستهداف المدنيين.

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