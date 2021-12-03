أمانة الجوف ترفع 333 ألف م3 من المخلفات في أحياء طبرجل لتحسين المشهد الحضري

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واصلت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة طبرجل تنفيذ حملاتها الميدانية وخططها التي تستهدف القضاء على مظاهر التشوه البصري، ورفعت البلدية خلال الأشهر الخمسة الماضية أكثر من 333 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم.

وأوضح رئيس بلدية طبرجل المهندس مشعل بن محمد الحسن أن الفرق الميدانية بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية، لتنفيذ مستهدفات حملة إزالة مظاهر التشوه البصري، مبينا أن الأعمال خلال الأشهر الخمسة الماضية تضمنت رفع 333120 مترًا مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومعالجة 12207 أمتار مربعة من الكتابات المشوهة للجدران، مضيفاً أنه جرى سحب 463 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والساحات والأحياء، ومعالجة وضع 294 حاوية نفايات، وإزالة وتحسين مظهر 60 من حواجز الحفريات، إلى جانب دهان 58 ألف متر طولي من الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة 16 ألف متر مربع من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 1704 أعمدة إنارة، وإصلاح 8822 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة.

وثمّن المهندس الحسن ما تحظى به أعمال معالجة التشوه البصري من اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، وتقديم الأمانة الدعم والمساندة للبلديات، لتذليل المعوقات، وتحقيق الأهداف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .