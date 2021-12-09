الدنمارك يعيد فرض قيود للحد من تفشي كورونا ومتحوِّر أوميكرون

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قررت الدنمارك إعادة فرض قيود للحد من تفشي فيروس كورونا ومتحور “أوميكرون” في وقت يسبب المتحور الجديد قلقاً على المستوى العالمي وإجراءات جديدة من عدة بلدان.

وقالت الحكومة الدنماركية برئاسة ميت فريدريكسن في مؤتمر صحفي، إنه سيتم التحول للتعليم عن بعد بدءاً من 15 من الشهر الجاري بالنسبة لطلاب المدارس،​​​ وإلغاء وجبات الغداء والأحداث الاجتماعية الكبرى في مكان العمل تماماً.

ودعت المواطنين إلى التعود على العمل من المنزل مرة أخرى، وتشجيع المزيد من الموظفين في الوظائف العامة والخاصة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الدنمارك أكثر من نصف مليون، فيما سجل أكثر من 2900 وفاة.