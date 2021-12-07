احدث الأخبار

التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
أبرز المواد
 برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا بعد خسارة جديدة من بايرن ميونخ
أبرز المواد
 زينيت يفرض التعادل على تشيلسي ويهدي الصدارة ليوفنتوس
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُنظِّمُ منتدى رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تستعرض جهودها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 النفط يغلق مرتفعا مع انحسار المخاوف من تأثير أوميكرون على الطلب
أبرز المواد
 الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على هذه المناطق
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض مع الأهالي والمثقفين عددًا من المبادرات لتطوير المنطقة في ليالي الجوف
أبرز المواد
 الدنمارك يعيد فرض قيود للحد من تفشي كورونا ومتحوِّر أوميكرون
أبرز المواد
 أمير جازان يُوجِّهُ بتكريم الممرضة “نوف العثاثي” لإنقاذها مصابي حادث مروري
أبرز المواد
 أمانة الجوف ترفع 333 ألف م3 من المخلفات في أحياء طبرجل لتحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بمواطن ارتكب حوادث اعتداء بالدهس والسلب
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أبرز المواد
برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا بعد خسارة جديدة من بايرن ميونخ

برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا بعد خسارة جديدة من بايرن ميونخ

أبرز المواد
زينيت يفرض التعادل على تشيلسي ويهدي الصدارة ليوفنتوس

زينيت يفرض التعادل على تشيلسي ويهدي الصدارة ليوفنتوس

أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُنظِّمُ منتدى رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُنظِّمُ منتدى رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية

أبرز المواد

أمير الجوف يستعرض مع الأهالي والمثقفين عددًا من المبادرات لتطوير المنطقة في ليالي الجوف

أمير الجوف يستعرض مع الأهالي والمثقفين عددًا من المبادرات لتطوير المنطقة في ليالي الجوف
https://almnatiq.net/?p=1081316
المناطق_واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، المبادرات المقدمة خلال مسيرة ليالي الجوف للأعوام السابقة لتعزيز مسيرة التنمية والتطوير الشامل في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بعدد من المثقفين والأهالي في اللقاء الرابع والعشرين من جلسات (ليالي الجوف) التي يعقدها سموه مع أبناء المنطقة بشكل دوري، والذي أقيم تحت عنوان “المثقفين والتنمية المستدامة”، في قاعة الزيتون بقصر سموه بمدينة سكاكا .

وتناول اللقاء موضوع مبادرات التطوير والتنمية الذي كان أول موضوع يطرح في أولى جلسات (ليالي الجوف) قبل بضع سنوات، ثم استعرض سمو أمير المنطقة مع الحضور ما أُنِجزَ من المبادرات والتوصيات التي طُرحت في لقاءات ليالي الجوف خلال الأعوام الماضية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف على أن الهدف هو الارتقاء بالمنطقة وخدمة إنسان الجوف من خلال التنمية المستدامة وتطوير الخدمات والأداء ودعم المبادرات الخلاقة وتوليد الأفكار التي تسهم في التحول للأفضل، لا سيما في ظل ما تشهده المملكة من تحولات نوعية وتقدم غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030 ،والحرص والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، مبيناً أن المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف الذي أعلن عنه مؤخراً سمو ولي العهد – حفظه الله – يهدف إلى تطوير منطقة الجوف والاستفادة من ميزها النسبية والتنافسية وتطوير بيئتها الاستثمارية، ويعول عليه الكثير من آمال وطموحات أبناء المنطقة،إذْ سينظر فيها ويحققها هذا المكتب – باذن الله – .

يذكر أن اللقاء يأتي امتدادا لجلسات مبادرة ليالي الجوف التي انطلقت بتوجيهات من سمو أمير المنطقة ، وتهدف إلى مناقشة الموضوعات والقضايا، وطرح المبادرات التي تهم أبناء المنطقة وتخدمهم.
حضر اللقاء وكلاء الإمارة ومديرو الإدارات الحكومية.

روابط ذات صلة

الموارد البشرية بالجوف تُنفِّذُ مبادرة ” تعال نساعدك “

الموارد البشرية بالجوف تُنفِّذُ مبادرة ” تعال نساعدك “
إمارة الجوف تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية

إمارة الجوف تعلن أسماء المتأهلين لشغل الوظائف الإدارية
أمير منطقة الجوف يرعى حفل جائزة الجوف للتميز والإبداع ويكرم الفائزين غدا

أمير منطقة الجوف يرعى حفل جائزة الجوف للتميز والإبداع ويكرم الفائزين غدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements