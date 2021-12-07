أمير الجوف يستعرض مع الأهالي والمثقفين عددًا من المبادرات لتطوير المنطقة في ليالي الجوف

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استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، المبادرات المقدمة خلال مسيرة ليالي الجوف للأعوام السابقة لتعزيز مسيرة التنمية والتطوير الشامل في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بعدد من المثقفين والأهالي في اللقاء الرابع والعشرين من جلسات (ليالي الجوف) التي يعقدها سموه مع أبناء المنطقة بشكل دوري، والذي أقيم تحت عنوان “المثقفين والتنمية المستدامة”، في قاعة الزيتون بقصر سموه بمدينة سكاكا .

وتناول اللقاء موضوع مبادرات التطوير والتنمية الذي كان أول موضوع يطرح في أولى جلسات (ليالي الجوف) قبل بضع سنوات، ثم استعرض سمو أمير المنطقة مع الحضور ما أُنِجزَ من المبادرات والتوصيات التي طُرحت في لقاءات ليالي الجوف خلال الأعوام الماضية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن نواف على أن الهدف هو الارتقاء بالمنطقة وخدمة إنسان الجوف من خلال التنمية المستدامة وتطوير الخدمات والأداء ودعم المبادرات الخلاقة وتوليد الأفكار التي تسهم في التحول للأفضل، لا سيما في ظل ما تشهده المملكة من تحولات نوعية وتقدم غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030 ،والحرص والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، مبيناً أن المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف الذي أعلن عنه مؤخراً سمو ولي العهد – حفظه الله – يهدف إلى تطوير منطقة الجوف والاستفادة من ميزها النسبية والتنافسية وتطوير بيئتها الاستثمارية، ويعول عليه الكثير من آمال وطموحات أبناء المنطقة،إذْ سينظر فيها ويحققها هذا المكتب – باذن الله – .

يذكر أن اللقاء يأتي امتدادا لجلسات مبادرة ليالي الجوف التي انطلقت بتوجيهات من سمو أمير المنطقة ، وتهدف إلى مناقشة الموضوعات والقضايا، وطرح المبادرات التي تهم أبناء المنطقة وتخدمهم.

حضر اللقاء وكلاء الإمارة ومديرو الإدارات الحكومية.