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النفط يغلق مرتفعا مع انحسار المخاوف من تأثير أوميكرون على الطلب

النفط يغلق مرتفعا مع انحسار المخاوف من تأثير أوميكرون على الطلب
https://almnatiq.net/?p=1081323
المناطق_الرياض

حافظت أسعار النفط على اتجاهها الإيجابي لتغلق جلسة اليوم على ارتفاع في وقت أصبح المستثمرون أقل قلقا حيال تأثير متحور أوميكرون على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، فيما أرجع خبير نفطي جزء كبير من التراجع الأسبوع الماضي إلبى موجة تصحيحية طبيعة للأسعار.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 38 سنتا،أو 0.5 في المائة لتسجل عند التسوية 75.82 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 72.36 دولار للبرميل بنسبة 0.43 في المائة.

وصعد برنت حوالي 10 في المائة منذ أول ديسمبر بفعل توقعات بأن أوميكرون سيكون له تأثير محدود فقط على الطلب على النفط، بعد هبوط بنسبة 16 في المائة منذ 25 نوفمبر. وتشير دراسات أولية إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ما زالت فعالة ضد هذا المتحور.

وقال كومرتس بنك في مذكرة “حوالي ثلثي الهبوط السابق في الأسعار كان موجة تصحيحه… حتى الآن لا يوجد تأثير ملحوظ في إبطاء الطلب على النفط، وفقا لما أوردته “رويترز”.

ولم يكن هناك رد فعل يذكر للسوق على أرقام المخزونات البترولية الأسبوعية في الولايات المتحدة والتي أظهرت انخفاضا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام وزيادة كبيرة أخرى في مجمل الإنتاج وهو ما يعطي مصداقية لتوقعات بأن المعروض سيزيد في الأشهر المقبلة.

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