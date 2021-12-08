احدث الأخبار

التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
أبرز المواد
 برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا بعد خسارة جديدة من بايرن ميونخ
أبرز المواد
 زينيت يفرض التعادل على تشيلسي ويهدي الصدارة ليوفنتوس
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُنظِّمُ منتدى رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تستعرض جهودها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 النفط يغلق مرتفعا مع انحسار المخاوف من تأثير أوميكرون على الطلب
أبرز المواد
 الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على هذه المناطق
أبرز المواد
 أمير الجوف يستعرض مع الأهالي والمثقفين عددًا من المبادرات لتطوير المنطقة في ليالي الجوف
أبرز المواد
 الدنمارك يعيد فرض قيود للحد من تفشي كورونا ومتحوِّر أوميكرون
أبرز المواد
 أمير جازان يُوجِّهُ بتكريم الممرضة “نوف العثاثي” لإنقاذها مصابي حادث مروري
أبرز المواد
 أمانة الجوف ترفع 333 ألف م3 من المخلفات في أحياء طبرجل لتحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بمواطن ارتكب حوادث اعتداء بالدهس والسلب
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

أبرز المواد
برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا بعد خسارة جديدة من بايرن ميونخ

برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا بعد خسارة جديدة من بايرن ميونخ

أبرز المواد
زينيت يفرض التعادل على تشيلسي ويهدي الصدارة ليوفنتوس

زينيت يفرض التعادل على تشيلسي ويهدي الصدارة ليوفنتوس

أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُنظِّمُ منتدى رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُنظِّمُ منتدى رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية

أبرز المواد

وزارة الداخلية تستعرض جهودها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وزارة الداخلية تستعرض جهودها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
https://almnatiq.net/?p=1081326
المناطق_واس

تشارك وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية كافة، بجناح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة،إذْ تستعرض من خلاله أبرز خدماتها وما تقدمه من جهود للمحافظة على الأمن والسلامة، وعددًا من التجهيزات الأمنية الميدانية والخدمية وتقدم عرضًا للتطور التاريخي الذي شهدته الوزارة وقطاعاتها الأمنية.

ويحتوي جناح وزارة الداخلية على محاور رئيسة تعكس التطور الأمني الذي شهدته منذ تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- ودور الهجن في حماية الحدود، وإسهامات الوزارة وقطاعاتها الأمنية في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز السلامة المرورية، وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتطوير الحكومة الإلكترونية وحماية البيئة، والإسهام في تطوير قطاع السياحة.

ويُعرِّف الجناح زواره، بوسائل السلامة، وأنظمة الإقامة وأمن الحدود، وتقديم خدمات خاصة لهم عبر وحدتين متنقلتين للأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات، واستعراض عدد من الآليات الأمنية، وصالة تعرض من خلالها مواد فلمية من إنتاج الوزارة، وجناح للرماية، إضافة إلى ركن تعريفي بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة ورقم الطوارئ (911).

روابط ذات صلة

“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

“صياهد وقندهار” تكتسح أشواط الأصايل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements