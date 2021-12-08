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أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد

أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد
https://almnatiq.net/?p=1081333
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قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة ستعمق الروابط القوية بين البلدين لا سيما في ظل ظروف المنطقة.

واعتبر أمير قطر أن “علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين”.

وأضاف أمير قطر في تغريدة على منصة تويتر: “ناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم”، مختتما تغريدته بالقول “مرحبا بكم أخي محمد في قطر”.

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