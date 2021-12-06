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برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا بعد خسارة جديدة من بايرن ميونخ

برشلونة يودع دورى أبطال أوروبا بعد خسارة جديدة من بايرن ميونخ
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ودع برشلونة دورى أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، بعد خسارته أمام مضيفه بايرن ميونخ الالمانى بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الخامسة فى التشامبيونزليج للموسم الحالى 2021 – 2022.

وبذلك يتحول فريق برشلونة للعب فى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث فى المجموعة الخامسة.

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة متفوقا بثنائية نظيفة، وافتتح توماس مولر التهديف لفريق بايرن ميونخ فى الدقيقة 34 من ضربة رأسية، ليصل إلى الهدف رقم 50 فى دورى الأبطال.

وأضاف ليروى سانى ثانى أهداف الفريق البافارى فى الدقيقة 43 من تصويبة صاروخية فشل تير شتيجن فى التصدى لها.

وفى الشوط الثانى، أضاف الشاب جمال موسيالا ثالث أهداف بايرن ميونخ فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بعد متابعته لعرضية من الكندى ألفونسو ديفيز.

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