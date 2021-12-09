التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

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علن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف، إن العملية استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، مُطالبًا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.