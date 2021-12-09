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جمعية الطائف لذوي الإعاقة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة

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دواء جديد يصد أوميكرون.. ولقاح نباتي يكبح دلتا

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التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
https://almnatiq.net/?p=1081337
المناطق_الرياض

علن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وقال التحالف، إن العملية استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين، مُطالبًا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

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