الجمعية التاريخية السعودية تختتم جلسات الملتقى العلمي ” تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور”

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اُختتمت يوم أمس الاربعاء جلسات الملتقى العلمي:” تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور” بإشراف فرع الجمعية التاريخية السعودية بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بمحافظة القنفذة والجهات الحكومية؛ حيث استعرض عدد من الباحثين والباحثات عددًا من البحوث المتعلقة بتاريخ وحضارة القنفذة في جلستين متتابعتين.

وأوصى المشاركون في الملتقى بعقد ورش عمل للمحافظة على تراث محافظة القنفذة وتطويرها سياحيًّا، وتكريم الرموز من أهالي محافظة القنفذة بعقد ندوات عنهم وتسمية الشوارع والقاعات بأسمائهم، بالإضافة إلى التوصية بإنشاء قسم للتاريخ والآثار في الكلية الجامعية بالقنفذة، مع تأسيس مركز تاريخي بالقنفذة للعناية بالوثائق والدراسات التاريخية.

كما تضمنت التوصيات إنشاء متحف تاريخي، والاهتمام بالتاريخ الشفوي من خلال مقابلة كبار السن والمعمرين لتوثيق ما لديهم من روايات شفهية، وتشجيع طلاب الدراسات العليا والباحثين على تقديم رسائل علمية عن محافظة القنفذة وتاريخها، بالإضافة إلى العمل على عقد ملتقى آخر بالمحافظة لاستكمال الجوانب التاريخية والأثرية فيها.