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هيئة الصحفيين السعوديين توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الصحفيين الإماراتية

هيئة الصحفيين السعوديين توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الصحفيين الإماراتية
https://almnatiq.net/?p=1081354

على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت هيئة الصحفيين السعوديين، اتفاقية تعاون مشترك في المجال الصحفي والإعلامي مع جمعية الصحفيين الإماراتية، تهدف إلى توطيد أواصر العلاقة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الصحفيين في البلدين الشقيقين، وتطوير العمل الصحفي والإعلامي، واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة في البلدين، والاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين مجلسي إدارة الهيئة والجمعية والصحفيين والإعلاميين في البلدين للاطلاع على واقع عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية لنقل التجارب والخبرات التي تسهم في تطوير العمل الصحفي والإعلامي.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق وفرص التعاون الإعلامي الإماراتي السعودي، وتكامل الإعلام الخليجي، وتحديات الإعلام المستقبلية في ظل الحملات الإعلامية الخارجية، وفرص الاستفادة من التطور التكنولوجي، وكيفية مواجهة الإعلام للحملات المغلوطة المحرضة وغير الصادقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجمعية والهيئة.

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