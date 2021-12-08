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وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال السلامة والصيانة على طرقها خلال شهر نوفمبر

وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال السلامة والصيانة على طرقها خلال شهر نوفمبر
https://almnatiq.net/?p=1081359
المناطق_متابعات

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر نوفمبر عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة؛ بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك ضمن جهودها المستمرة في رفع مستوى جودة الطرق بما ينعكس على سلامة قاصديها.

وقامت الوزارة بعدد من المشروعات للإسهام في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (8) تقاطعات وإنارة (7) تقاطعات، وتنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (34) كيلومترًا، وتنفيذ (3) مشاريع بطول (80,5) كم، إضافةً إلى وضع سياج وحواجز بجميع أنواعها (المعدنية والخرسانية والدورانية) بطول (63) كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي (5322) وحدة، مع تركيب وصيانة (797) لوحة تحذيرية وإرشادية.

كما عملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6,735) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (391) موقعًا، وتنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (1,017,208) أمتار مكعبة، إضافة إلى مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,810) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,037) كم، وكشط وإعادة سفلتة (244) كم، وإعادة استخدام (19,021) متراً مكعباً من الإسفلت المكشوط،

وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية الوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق، وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

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