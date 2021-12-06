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هل يمكن تسجيل المواليد بنظام الضمان الاجتماعي المطور؟

هل يمكن تسجيل المواليد بنظام الضمان الاجتماعي المطور؟

أبرز المواد

هل يمكن تسجيل المواليد بنظام الضمان الاجتماعي المطور؟

هل يمكن تسجيل المواليد بنظام الضمان الاجتماعي المطور؟
https://almnatiq.net/?p=1081362
المناطق_متابعات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن كل فرد يندرج تحت مسؤولية العائل ونفقته ويقيمون في مسكن واحد يستحق التسجيل في نظام الضمان المطور.

وأضافت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، يستثنى من شرط المسكن الطالب الذي يتراوح عمره بين (18 – 25) عاما ًويقيم لغرض الدراسة في مسكن منفصل عن مسكن أسرته.

جاء ذلك في رد على سؤال مغردة استفسرت بشأن مدى إمكانية تسجيل المواليد الجدد في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

4 فئات من الشباب يستحقون الضمان

وفي وقت سابق، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط حصول الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 35 سنة دون زواج على معاش الضمان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، على عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي إلى المستفيد في حال وجوده في أحد دور الإيواء أو المراكز العلاجية بالمملكة، والتي من خلالها لا يستطيع أن يعول أسرة.

وأضافت أن الفئات الشبابية المستحقة للضمان هي:

– الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ومازالوا في مراحل التعليم.

– الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عامًا ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتى الآن.

– الإناث اللاتي لم يتم عقد زواجهن حتى الآن.

– الإناث اللاتي لم تلتحقن بوظيفة عمل.

كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية وخطوات تقديم الاعتراض على معاش الضمان الاجتماعي إلكترونياً عبر منصة نظام الضمان الجتماعي المطور.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”: “إنه يحق للمستفيد تقديم الاعتراض على المعاش إلكترونياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور https://sbis.hrsd.gov.sa

• وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

1- الدخول على الملف الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي”.

2- توفير المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالتك

3- يتم النظر في الاعتراض من قبل اللجنة المختصة

4- إشعارك بالنتيجة

• آلية التسجيل في منصة نظام الضمان

أوضحت وزارة الموارد البشرية آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

1- الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) https://sbis.hrsd.gov.sa .

2- التسجيل في المنصة

3- الدخول على الملف الموحد

5- تعبئة المعلومات المطلوبة

6- الموافقة على الإقرار والتقديم

7- متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات

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